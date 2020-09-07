Новосибирск, , 15:08 — REGNUM Из резервного фонда правительства Новосибирской области выделят более 5 млн рублей для оказания помощи многодетной семье, пострадавшей во время пожара. Соответствующее распоряжение одобрено на заседании правительства региона сегодня, 7 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, во время пожара в деревне Малая Черемшанка Колыванского района, произошедшего 26 июня 2020 года, жилой дом, в котором проживала семья Никоновых, был сильно повреждён. В семье воспитывается шесть детей в возрасте от 1 до 15 лет.

Средства пойдут на приобретение жилья в муниципальную собственность и предоставления семье по договору найма. Губернатор региона Андрей Травников поручил в кратчайшие сроки обеспечить выделение финансирования.