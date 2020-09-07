Джакарта, , 15:06 — REGNUM Пожар охватил дом в трущобах на востоке столицы Индонезии Джакарты, сообщает Detik.

Пожар Tammy Sue

Известно, что пожар возник 7 сентября 2020 года в 17:37 по местному времени. К месту происшествия прибыли 14 пожарных частей. В общей сложности возгорание пытаются потушить 70 пожарных.

К настоящему времени нет информации о том, сколько домов охвачены огнем и есть ли пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли в результате пожара, произошедшего в жилой квартире в Москве.

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