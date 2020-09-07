Владикавказ, , 14:56 — REGNUM В Северной Осетии с начала 2020 года произошло 1287 пожаров. В них погибли девять человек. Среди погибших был один ребенок, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

В результате пожаров было сохранено материальных ценностей на сумму 313,715 млн рублей. Во время возгораний получили травмы 13 жителей региона, в том числе один несовершеннолетний. Сотрудниками противопожарной службы были спасены семь человек, эвакуировать пришлось с мест происшествий 442 человека.

Как отметили в МЧС, из всех пожаров большинство произошли не в жилых домах — 1066. Происшествия эти случались на открытой местности, зачастую это было горение сухой травы.