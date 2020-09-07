Минск, , 14:57 — REGNUM Солдата внутренних войск МВД Белоруссии умышленно сбили автомобилем во время протестов в Минске. О произошедшем силовик рассказал телеканалу RT.

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Инцидент произошёл в ночь с 9 на 10 августа на улице Притыцкого, вблизи станции метро «Спортивная». Подразделение внутренних войск прибыло на место, где начались беспорядки.

Солдат по имени Евгений рассказал, что ему и его сослуживцам приказали оттеснить агрессивных людей. Когда правоохранители выставили оцепление, их на скорости протаранил автомобиль. Два силовика получили травмы, а водитель развернул автомобиль и снова направил его на оцепление.

Евгений, видя небольшую скорость машины, решил запрыгнуть на капот, чтобы закрыть обзор водителю.

«Но в этот момент водитель резко нажал на газ и сбил меня. Я перелетел через крышу», — рассказал он.

При падении Евгений получил травмы и позднее был госпитализирован. Ему пришлось провести в больнице шесть дней. Водителя автомобиля до сих пор ищут, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство сотрудника МВД.

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