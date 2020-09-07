Краснодар, , 14:55 — REGNUM По факту ДТП с участием четырех автомобилей в Краснодарском крае, при котором четыре человека погибли и ещё четыре получили ранения, заведено уголовное дело. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России региона.

Уточняется, что 6 сентября в Щербиновском районе Краснодарского края на 192-км трассы Краснодар-Ейск произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Кроме того, указывается, что, по предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Меркури», не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Рено Симбол». Последний от удара отбросило на сторону встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Хёндэ Акцент». Автомобиль «Хёнде» из-за этого съехал с дороги в кювет, где по касательной столкнулся с автомобилем «ГАЗ 32 213», принадлежащим одному из сельскохозяйственных производственных кооперативов.

«В результате ДТП 4 человека погибли, четверо пострадавших получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ЦРБ города Ейска», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что водитель автомобиля «Форд Меркури» и водитель «Рено Симбол», а также двое его пассажиров скончались на месте.

«В настоящее время по данному факту ДТП СО ОМВД России по Щербиновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три автомобиля столкнулись на автотрассе в Самарской области, в результате чего пострадали два человека.