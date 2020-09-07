Ульяновск, , 14:08 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки пожарно-спасательные подразделения девять раз выезжали на тушение сухой травы, также по итогам космического мониторинга выявлены две термические точки. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, за сутки по два возгорания сухой травы произошли в Ульяновске и Ульяновском районе, по одному пожару зарегистрировано в Цильнинском, Майнском, Сурском, Чердаклинском и Новомалыклинском районах.

Площадь, пройденная огнем, превысила 4,65 гектаров. Самые крупные возгорания произошли в Ульяновске, где сгорело свыше 4,5 гектаров сухой травы.

Кроме того, по данным космического мониторинга на территории Ульяновской области зарегистрированы и подтверждены две термические точки: в населённых пунктах Верхние Тимерсяны Цильнинского района и Мордовская Карагужа Радищевского района. В обоих случаях это был неконтролируемый пал растительности.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Ульяновской области особый противопожарный режим продлится до 30 сентября. В министерстве природных ресурсов региона ранее отмечали, что с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 44 лесных пожара общей площадью 942,11 га.

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