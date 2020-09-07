Казань, , 15:07 — REGNUM Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Татарии при покупке 9 тонн меда перечислил мошенникам 606 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Представитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) обратился 29 августа в полицию с заявлением, что пострадал от мошенников. Заявитель пояснил, что в начале августа КФХ искало большую партию меда для последующей реализации. Специалист по логистике КФХ нашел продавца в Саратовской области, диспетчера, который дал согласие на перевозку груза и договорился с водителем о времени и месте погрузки. С продавцом 28 августа состоялся телефонный разговор, который сообщил, что часть товара отгружена в машину и потребовал внести аванс. Фермер перевел 306 тыс. продавцу, а после полной отгрузки перечислил еще 300 тыс. рублей.

Около полудня 29 августа грузоперевозчик сообщил, что будет в пункте выгрузки через час, но так и не появился. Сотрудники КФХ не раз пытались дозвониться до него, но на связь никто не выходил. Диспетчер тоже пропал, дозвониться до него не удалось. Фермер после этого понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

ИА REGNUM напоминает, на уловки мошенников попалась преподаватель колледжа из Набережных Челнов. С заявлением в полицию обратилась 29-летняя девушка, которая перевела мошенникам более 1,5 млн рублей.

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