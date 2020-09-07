Ростов-на-Дону, , 13:51 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с жителями Каменского района, чьи дома пострадали в результате пожара 2 сентября на станции Репная, передаёт ИА REGNUM.

«У всех людей разная жизненная ситуация: кто-то не был прописан, некоторые вообще не имели оформленных прав на имущество. Хочу ещё раз подчеркнуть: все люди, которые потеряли жилье и другое имущество, должны и получат помощь. И я говорю не только об обязательных в этом случае выплатах при ЧС. Мною принято решение дополнительно поддержать семьи, которые утратили жилые дома», — отметил Голубев в Instagram.

По словам донского губернатора, пострадавшим будет оказана полная юридическая поддержка, чтобы через суд люди смогли получить материальную помощь.

В ближайшее время глава региона проведёт встречу с жителями Красносулинского района, где 2 сентября пожар вспыхнул у станции Замчалово и перекинулся на жилые дома.