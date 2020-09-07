Уфа, , 13:52 — REGNUM Начальника отделения почтамта в Башкирии осудили за присвоение денежных средств. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в г. Белорецке с декабря прошлого года по февраль текущего года обвиняемая украла из кассы почтамта свыше 150 тысяч рублей, а чтобы скрыть хищение она заносила ложную информацию в бухгалтерскую документацию. Присвоенные таким образом деньги она направляла на погашение кредитов в различных банках.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения денежных средств с использованием своего служебного положения.

Отмечается, что подсудимая свою вину признала и частично возместила ущерб. В результате суд приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок.

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