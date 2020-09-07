Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM Мать одного из учеников школы № 22 в Ростове-на-Дону (Пролетарский район) заявила о массовом нарушении санитарных требований. Женщина через социальные сети призвала власти обратить внимание «на халатное отношение» к школьникам.

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«В период пандемии коронавируса данная школа не соблюдает вообще никаких требований и рекомендаций, для сохранения здоровья школьников, а создаёт самый настоящий рассадник для вируса. О какой защите детей и готовности школ, нам рассказывают? Где она?» — задаётся вопросом подписчица паблика «Ростов Главный».

Женщина утверждает, что у входа в школу каждое утро образуются огромные очереди, социальная дистанция не соблюдена. Также она заявила о перебоях с проведением термометрии, отсутствием работы рециркуляторов, сами сотрудники общеобразовательной организации пренебрегают средствами индивидуальной защиты, индивидуальных расписаний занятий нет.

ИА REGNUM напоминает, что в преддверии начала учебного года донской губернатор Василий Голубев заявил, что все школы готовы к работе в условиях угрозы распространения коронавируса.

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