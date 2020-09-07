Грозный, , 13:34 — REGNUM В Чечне утонули во время купания двое несовершеннолетних. Братья в возрасте 13 и 11 лет, проживающие в селении Дарбанхи, погибли, купаясь без надзора взрослых, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 6 сентября во время купания в реке Сунжа на окраине города Гудермеса. Двое малолетних детей плавали в месте, не оборудованном для купания. Тело одного из мальчиков было обнаружено, поиски второго ребенка продолжаются.

В ходе доследственной проверки следователям предстоит установить причины бесконтрольного пребывания детей вдали от дома, будет дана правовая оценка действиям родителей по воспитанию несовершеннолетних.