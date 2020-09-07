Батайск, Ростовская область, , 13:32 — REGNUM В одной из больниц Ростовской области скончался годовалый ребёнок. Мать мальчика считает, что в смерти сына виноваты врачи. О трагическом случае женщина написала в социальных сетях.

Инцидент произошёл в центральной городской больнице Батайскак, куда ребёнок с рвотой и общим недомоганием был госпитализирован 30 августа вместе с матерью.

«В течении 12 часов нахождения в главной больнице Батайска состояние моего сына было доведено от недомогания до его смерти. Ребёнок был крепким, здоровым, активным, мы ни разу не попадали в больницу, он ничем не болел», — уточнила подписчица паблика «Ростов Главный».

По некоторым данным, в настоящее время в лечебном учреждении проводится проверка.