Уфа, , 12:45 — REGNUM Уникальную для Башкирии операцию провели врачи роддома клиники Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба этого медицинского учреждения.

По сообщению пресс-службы медклиники, врачи провели органосохраняющую операцию при врастании плаценты. Это заболевание является одним из наиболее тяжелых осложнений беременности и приводит к сильной кровопотере. Операции при такой̆ патологии, в большинстве случаев, заканчиваются удалением матки.

Отмечается, что врачи провели эту операцию на 38 неделе беременности, при этом они использовали методику проведения УЗИ на матке прямо во время операции. Это было необходимо для того, чтобы оценить точную границу расположения и врастания плаценты. Применение данной методики помогло сохранить жизнь и здоровье как маме, так и ее малышу. При этом врачи сохранили матку и минимизировали кровопотерю.

Сообщается, что врачи роддома Клиники БГМУ провели уже десять аналогичных операций.

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