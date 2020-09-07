Тулуза, Франция, , 12:32 — REGNUM Один человек погиб и ещё один получил тяжелые ранения в ходе вооруженного нападения в квартале Лаланд в северной части города Тулуза, расположенного на юге Франции. Об этом 7 сентября сообщает телеканал BFM.

Уточняется, что погибшему мужчине было 20 лет и что раненой является девушка в возрасте 17 лет. При этом медики сообщили, что жизнь последней из-за тяжелого ранения находится под угрозой.

Также указывается, что квартал, где произошла стрельба, блокирован сотрудниками полиции, ведущими розыск черного автомобиля, из которого была произведена стрельба. При этом причины инцидента неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что как минимум шесть человек пострадали при нападении вооружённых злоумышленников в Лондоне.