Одинцово, Московская область, , 12:31 — REGNUM Группа вооружённых мужчин ограбила склад в подмосковном городе Одинцово, завладев 2 млн медицинских масок, электронными термометрами и вещами сотрудников склада. Подозреваемые в нападении задержаны, сообщает 7 сентября пресс-служба МВД России.

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Нападение на склад на Железнодорожной улице произошло в вечернее время. Четверо мужчин ворвались в помещение, связали охранников и, угрожая работникам оружием, похитили медицинские маски и 600 электронных термометров. У потерпевших злоумышленники забрали деньги, телефоны и дорогие часы с бриллиантами.

«Общая сумма материального ущерба превысила 64 млн рублей», — уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Подозреваемых задержали в Москве. Одного из них ранее уже судили. Все задержанные арестованы в рамках уголовного дела о разбое.