Самара, , 12:20 — REGNUM Три автомобиля столкнулись на автотрассе в Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-служба ведомства, авария произошла днем 6 сентября на трассе в Красноярском районе. Автомобиль «Фольксваген», под управлением женщины 1968 года рождения, ехал по автотрассе М-5 «Урал». В какой-то момент он столкнулся с автомашиной «Киа», за рулем которого находился водитель 1963 года рождения. После столкновения автомобиль «Киа» столкнулся со стоящей впереди автомашиной «Хундай», которым управлял мужчина 1962 года рождения.

Отмечается, что в этой аварии пострадали два пассажира автомобиля «Фольксваген».

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