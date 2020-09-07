Киев, 7 сентября 2020, 12:20 — REGNUM Около 40% локомотивов украинской железнодорожной госкомпании «Укрзализныця» требуют капитального ремонта. Об этом написал глава компании Владимир Жмак 7 сентября в своём Telegram-канале.
По его словам, за минувшие выходные произошли два возгорания подвижного состава — загорелся локомотив во Львовской области и списанный вагон в Мариуполе.
Глава «Укразализныци» также отметил неудовлетворительное состояние контактного провода на украинских железных дорогах и пожаловался на тяжёлое финансовое состояние компании.
Напомним, Жмак был назначен правительством Украины на должность главы правления госкомпании «Укрзализныця» в конце августа 2020 года.
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