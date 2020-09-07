Тарасовский район, , 12:08 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев провёл авиаразведку в лесу Тарасовского района, где четыре дня бушевала огненная стихия. Огнём была пройдена площадь в 1,6 тыс. га.

Ростовский губернатор провёл авиаразведку в Тарасовском районе Www.donland.ru

ИА REGNUM напоминает, что крупный лесной пожар в Тарасовском районе удалось потушить только на четвёртые сутки. С огненной стихией вели борьбу несколько сотен человек и десятки единиц техники. Сброс воды с воздуха вели несколько воздушных судов МЧС России, Росгвардии и Минобороны РФ.

Принято решение об оказании помощь жителям населённых пунктов, чьи дома пострадали в результате пожара.

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