Тегеран, , 12:08 — REGNUM Как минимум 34 человека пострадали из-за землетрясения, которое произошло в ночь на 7 сентября в восточной иранской провинции Голестан. Об этом 7 сентября сообщает агентство ISNA со ссылкой на медиков.

Также указывается, что 17 человек из данного числа были направлены в медучреждения, а остальные получили медпомощь на месте.

При этом уточняется, что подземные толчки магнитудой 5,1 были отмечены в районе города Рамиян, их очаг располагался на глубине 9 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло в округе Кеэром в Индонезии.