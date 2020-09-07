Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге во время концерта Земфиры умер один из работников сцены. У мужчины остановилось сердце. Об этом 7 сентября сообщил ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Несчастный случай произошел во время выступления рок-певицы Земфиры на фестивале Stereoleto в «Севкабель порт». 63-летний работник сцены почувствовал недомогание и упал в обморок.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь на месте и оперативное прибытие врачей скорой помощи спасти мужчину не удалось», — сказал собеседник агентства.