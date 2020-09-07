Луцк, Украина, , 11:56 — REGNUM В Волынской области Украины в районе села Струмовка легковой автомобиль протаранил микроавтобус. Об этом 6 сентября сообщил телеканал «Суспильне. Волынь».

По словам руководителя областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Владимира Шмаля, в легковом автомобиле марки Mercedes ехали мужчина и ребёнок, а в микроавтобусе — семь человек.

В результате аварии травмы получили пять человек, включая двух детей. Погибла женщина — пассажир микроавтобуса. Один пострадавший находится в реанимации, остальные находятся в отделениях травматологии и нейрохирургии.

По данным очевидцев, авария произошла во время остановки микроавтобуса — люди возвращались с похорон, транспортное средство остановилось, чтобы высадить одного пассажира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаевской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Пострадали шесть человек, из них пятеро — дети.

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