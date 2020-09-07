Улан-Удэ, , 11:39 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 38-летняя местная жительница по обвинению в убийстве двоюродного брата 48 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, несмотря на близкое родство, они фактически сожительствовали.

Незадолго до трагической развязки женщина узнала о переписке брата с незнакомой девушкой. Из-за этого пара начала ссориться. 22 августа 2019 года, распивая вместе спиртные напитки, сестра вновь увидела в телефоне мужчины переписку.

«Из-за этого между ними снова произошла ссора, переросшая после взаимных оскорблений в потасовку, в ходе которой пьяная женщина нанесла кухонным ножом удар в грудь сожителя. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в следствии.

Обвиняемая ранее дала признательные показания, описав подробности происшествия, но позже начала убеждать следствие, что убийство совершил сосед. Тем не менее, в следствии полагают, что собрали достаточно доказательств о виновности женщины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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