Магадан, Магаданская область, , 12:01 — REGNUM В Магадане загорелся ранним утром 7 сентября строящийся корпус областной больницы. Дежурная смена поисково-спасательного отряда прибыла на место вместе с пожарными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Очевидцы увидели клубы густого дыма — загорелся утеплитель, предположительно от обогревателя.

«Спасатели помогли пожарным развернуть рукавные линии, а после ликвидации возгорания, организовать дымоудаление. Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось предотвратить большой пожар и ущерб», — пояснили в ПСО Магаданской области.

Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 сентября в Петропавловске загорелась одноэтажная деревянная баня. Спасателям удалось оперативно потушить пожар.