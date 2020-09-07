Чебоксары, , 11:37 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства гибели двух человек, чьи тела были обнаружены при тушении пожара в Красночетайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственном управлении СКР.

Возгорание произошло вечером 4 сентября в двухэтажном доме, расположенном в одной из деревень Красночетайского района. Дом восстановлению не подлежит. Правоохранители отмечают, что после тушения огня были обнаружены «обугленные останки» 50-летней женщины, которая проживала в доме, и её 47-летнего брата.

«По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем при курении», — говорят в ведомстве.

По данному факту назначен ряд экспертиз, проводится доследственная проверка.

По информации ГКЧС Чувашии, в республике с начала года зарегистрировано 1173 пожара, в результате погибли 38 человек. Травмы различной степени тяжести получил 51 человек. Предварительный материальный ущерб оценивается в 471 млн рублей.