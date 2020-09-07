Самара, , 11:31 — REGNUM Контрафактное производство автомобильных запчастей пресекли полицейские в Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии сотрудников правоохранительных органов, в поселке Прибрежный г. Самары подозреваемый индивидуальный предприниматель с марта по август 2020 года в гараже незаконно хранил и производил запчасти к автомобилям отечественного производства. Полицейские считают, что он планировал их сбывать.

Отмечается, что во время обыска у подозреваемого были обнаружены и изъяты запчасти для автомобилей «ВАЗ-2108». При этом, согласно заключениям экспертов, данные автозапчасти не отвечают обязательным требованиям безопасности. Кроме этого, они представляют опасность при эксплуатации автомашины для жизни и здоровья граждан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам производства и хранения в целях сбыта товаров, которые не отвечают требованиям безопасности. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.