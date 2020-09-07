Тверь, , 11:26 — REGNUM Дети и взрослые из Тверской области, пропавшие в горном районе Сочи 6 сентября, найдены живыми и здоровыми, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе правительства Тверской области.

Сообщение от матери одного из детей о том, что сын вышел на связь, сказал, что они заблудились в районе Красной поляны, идут вдоль реки, все живы и здоровы, поступило во время оперативного совещания 7 сентября, которое провёл губернатор Игорь Руденя. В настоящий момент за группой направлен вертолет МЧС, сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе облправительства, 6 сентября три тренера и восемь детей от 9 до 16 лет из спортивной школы олимпийского резерва Тверской области отправились в пеший поход в сторону озера на Роза Пик, и с середины дня воскресенья перестали выходить на связь.

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