Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту выпадения из окна двухлетнего мальчика, сообщили 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Ребенок госпитализирован. У мальчика контузия головного мозга, перелом левого бедра, перелом костей левого предплечья.

По данным правоохранителей, родители ребенка ушли в магазин и оставили двух своих детей с родственником. Оставшись без присмотра, двухлетний мальчик залез на подоконник и выпал из окна.