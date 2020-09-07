Владивосток, , 11:07 — REGNUM Все оперативные службы Приморья готовы к отражению натиска тайфуна «Хайшен». Резкое усиление ветра ожидается вечером 7 сентября и ночью — в зоне риска южные и западные районы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Группировки спасателей уже выдвинулись в наиболее подверженные воздействию надвигающегося тайфуна территории и находятся в полной готовности оперативно реагировать на все происшествия.

В районы выехали 213 человек, установлены 13 пожарно-насосных станций. Личный состав обеспечен всем необходимым оборудованием и техникой — они помогают энергетикам восстанавливать поврежденные линии электропередачи.

Тайфун «Хайшен» уже сейчас влияет на погоду в Приморье, однако основное влияние он окажет в ночь на 8 сентября.

«Наиболее сильный ветер будет ночью с 1:00 до 4:00. Участок, требующий наибольшего внимания — бассейн реки Раздольной в Октябрьском муниципальном округе и Уссурийском городском округе. Есть риск подтоплений», — сообщили в МЧС Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, по уточнённым данным синоптиков, тайфун «Хайшен» ночью 7 сентября прошёл над Японскими островами Амами префектуры Кагосима и приблизился к западному побережью острова Кюсю. Вихрь принёс на острова проливные дожди и штормовой ветер.

«Перемещаясь над Кореей, тайфун продолжит заполняться и на Китай выйдет с давлением в центре около 980 гПа, ветер в центре ослабеет до 30−35 м/с. В связи с этим удар стихии по Приморью будет меньше, чем при тайфуне «Майсак», — пояснили синоптики.