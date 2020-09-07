Челябинск, , 10:55 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель избил на глазах у прохожих маленькую девочку. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, он ударил её по лицу и телу кулаками. Одна из прохожих сняла это на видео. По её словам, инцидент произошёл 5 сентября на улице Сулимова. Перед этим он якобы подставил ей подножку.

Вся ситуация продолжалась примерно 20 минут. Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков уже пообещал, что по данному факту пройдёт проверка, а её ход он возьмёт на контроль.