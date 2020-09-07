Соледар, ДНР, , 10:56 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы два случая нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщили 7 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком направлении украинские силовики однократно применили огнестрельное оружие, а на горловском — автоматический станковый гранатомёт.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Красный Партизан, Донецк (Вольво-центр)», — сказано в сообщении.

О последствиях обстрелов не сообщается.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в результате обстрела позиций ВСУ погиб один силовик, а второй получил ранения.

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