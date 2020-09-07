Соледар, ДНР, 7 сентября 2020, 10:56 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы два случая нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщили 7 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на донецком направлении украинские силовики однократно применили огнестрельное оружие, а на горловском — автоматический станковый гранатомёт.
О последствиях обстрелов не сообщается.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в результате обстрела позиций ВСУ погиб один силовик, а второй получил ранения.
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