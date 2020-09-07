Казань, , 11:23 — REGNUM В Казани в полицию обратился 74-летний мужчина с просьбой привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое путем мошенничества завладело его денежными средствами в сумме 3,25 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по РТ.

Пенсионеру 28 августа поступил звонок от якобы сотрудника службы безопасности одного из банков. Злоумышленник рассказал пострадавшему, что его персональными данными завладели мошенники и пытаются снять все сбережения с банковских счетов. Чтобы предотвратить сомнительные сделки, пенсионеру предложили перевести все деньги на резервные счета и банковские карты. У казанца не вызвала информация каких-либо сомнений, так как звонивший назвал фамилию, имя и отчество пострадавшего, а также его паспортные данные. Мужчина выполнил все инструкции злоумышленника. Мошенники пообещали пенсионеру, что 4 сентября к нему приедет курьер с банковскими картами, на которые пострадавший перевел все накопления. Так и не дождавшись карт, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии за четыре месяца 2020 года зафиксировано 2 тыс. случаев мошенничества, что на 60% больше прошлогоднего показателя. При этом раскрываемость таких преступлений не превышает 10%.

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