Красноярск, , 10:48 — REGNUM Сразу два инцидента с туристами произошло в красноярском национальном парке «Столбы» 6 сентября.

Как сообщили ИА REGNUM 7 сентября в краевом государственном казенном учреждении «Спасатель», в районе первого столба один турист упал со скалы и потерял сознание. Пострадавшего с ушибом передали скорой помощи.

Второй турист также в районе первого столба ушиб колено правой ноги.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели организовали поиски туристов из Москвы, пропавших в Окинском районе Бурятии.

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