Касаи, Конго, , 10:52 — REGNUM Возобновление насилия и напряженности в провинции Касаи Демократической Республики Конго (ДР Конго) может спровоцировать новую волну массового перемещения населения. Об этом сообщает VOA Swahili со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

За последний месяц более 24 000 человек в раздираемой конфликтом провинции Касаи бежали от жестоких нападений и грубых нарушений прав человека. УВКБ ООН утверждает, что люди продолжают бежать из региона даже после периода «относительного затишья».

В докладе УВКБ ООН сообщается, что причиной недавнего перемещения стали конфликты, связанные со спорами за землю и ресурсы, а также столкновения между различными этническими группами, властями и ополченцами.

Агентство призывает власти региона вновь сосредоточиться на «вопросах мира и ослабления напряженности».

Представитель УВКБ ООН Бабар Белох заявил, что усилия властей по поддержанию мира должны быть удвоены, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

«Ситуация была нестабильной, там наблюдалась напряженность, и это своего рода новая искра, которая может привести к еще одному массовому перемещению в стране, в которой миллионы человек уже были перемещены в другие части страны, но также и в регионах Касаи», — сказал Белох.

Отмечается, что в 2017 году насилие в провинции Касаи привело к перемещению 1,4 миллионов человек в пределах ДР Конго и побудило около 35 000 человек бежать в соседнюю Анголу в поисках безопасности.