Бирмингем, Великобритания, , 10:47 — REGNUM Мужчина, который подозревается в нескольких нападениях с холодным оружием в центре Бирмингема, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба полиции западного Мидленда (Великобритания).

«Мы задержали мужчину по подозрению в убийстве и семи попытках покушения в результате нескольких нападений … в Бирмингеме», — говорится в сообщении.

Также указывается, что задержанный 27-летний мужчина на данный момент находится под стражей и уточняется, что его задержание было произведено в 4:00 по местному времени (06:00 мск).

Напомним, в результате нападения мужчины в Бирмингеме в ночь на 7 сентября один человек погиб и ещё семеро были ранены, при этом в полиции отметили, что данный случай не связан с терроризмом.