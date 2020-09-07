Москва, 7 сентября 2020, 10:37 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности перехватили 100 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ стоимостью 216 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сигареты везли под прикрытием томатной пасты на корабле в пяти 20-тонных контейнерах.
Организаторы были задержаны, возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля на границе с Украиной в Ростовской области сотрудниками Пограничной службы России задержали контрабандиста, который пытался протаранить их своим автомобилем.
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