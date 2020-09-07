Чита, , 10:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вновь стала ухудшаться. Как сообщает сегодня, 7 сентября, официальный штаб региона, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 4879, причём 40 из них добавились только за последние сутки. Общее количество выздоровевших пациентов составляет 4361 человек (12 за сутки). Общее число жертв составляет 60.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Забайкалье отмечен рост заболеваемости COVID-19. Именно поэтому там сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

Ранее отметалось, что возможной причиной переноса начала занятий в Забайкальском государственном университете является смерть от COVID-19 декана энергетического факультета Забайкальского государственного университета Сергея Мирошникова: он скончался в Чите 1 сентября на 61-м году жизни.

Также известно о закрытии на карантин из-за коронавируса двух школ в посёлке Новокручининский и селе Маккавеево Читинского района.

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