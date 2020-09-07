Москва, , 10:21 — REGNUM Адвокаты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы о продлении его арест в СИЗО до 9 декабря.

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Защитники Фургала намерены добиться изменения постановления суда, называя его «необоснованным и немотивированным».

«Детально уголовное дело в отношении нашего подзащитного комментировать адвокатам нельзя, потому что заседание по продлению срока ареста Сергею Ивановичу проводилось в закрытом режиме, с чем мы также были категорически не согласны», — цитирует ТАСС одного из адвокатов Михаила Карапетяна.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена. При этом в суде сказали, что пока апелляционная жалоба в интересах Фургала не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей, на данный момент содержится в следственном изоляторе «Лефортово» в одной камере с бывшим министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, который обвиняется в масштабных хищениях.

По словам Фургала, никакой сосед повлиять на него не сможет.

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