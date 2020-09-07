Южно-Сахалинск, , 10:17 — REGNUM В Южно-Сахалинске командир самолёта отказал в полёте жительнице Москвы, которая поднялась на борт самолёта в нетрезвом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной полиции.

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Как выяснилось, женщина была настолько пьяна, что не могла самостоятельно передвигаться. Командир экипажа принял решение снять её с полёта по маршруту «Южно-Сахалинск — Новосибирск».

Сотрудниками транспортной полиции 39-летняя женщина была доставлена в дежурную часть, где на неё был составлен административный протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, в киевском аэропорту «Борисполь» женщина-пассажир открыла дверь запасного выхода самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) и прошлась по крылу.