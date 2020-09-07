Иркутск, , 10:16 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 7 сентября, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 395 человек, причём 67 добавились только за последние сутки.

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В инфекционных отделениях стационаров лечатся 625 человек, из них 30 болеют тяжело. Выздоровели 15 262 человека, 279 — погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в регионе было зарегистрировано 25 тяжелобольных с SARS-CoV-2.

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