Сухум, , 10:17 — REGNUM Предприниматель Джемали Соселия был похищен неизвестными в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По версии следствия, 5 сентября около 22:00 в селе Речх Ткуарчалского района группа вооруженных людей в масках остановили машину с предпринимателем и выехали вместе с ним в Галсский район, расположенный на границе с Грузией. Недалеко от подстанции Инугр-ГЭС они избили похищенного, а потом продолжили дорогу. Сообщается, что нападавшие разговаривали на мегрельском языке, наиболее распространенном в Западной Грузии.

«Установлено, что подозреваемые и похищенный гражданин в пешем порядке через лесополосу проследовали вплоть до пограничного ограничения», — говорится в сообщении от МВД.

Возбуждено уголовное дело. К расследованию подключились сотрудники прокуратуры Галского района, МВД и Службы государственной безопасности республики.