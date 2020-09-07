Сухум, 7 сентября 2020, 10:17 — REGNUM Предприниматель Джемали Соселия был похищен неизвестными в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
По версии следствия, 5 сентября около 22:00 в селе Речх Ткуарчалского района группа вооруженных людей в масках остановили машину с предпринимателем и выехали вместе с ним в Галсский район, расположенный на границе с Грузией. Недалеко от подстанции Инугр-ГЭС они избили похищенного, а потом продолжили дорогу. Сообщается, что нападавшие разговаривали на мегрельском языке, наиболее распространенном в Западной Грузии.
«Установлено, что подозреваемые и похищенный гражданин в пешем порядке через лесополосу проследовали вплоть до пограничного ограничения», — говорится в сообщении от МВД.
Возбуждено уголовное дело. К расследованию подключились сотрудники прокуратуры Галского района, МВД и Службы государственной безопасности республики.