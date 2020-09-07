Окинский район, Бурятия, , 10:09 — REGNUM Спасатели в Бурятии организовали поиски туристов из Москвы, пропавших в Окинском районе республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, сообщение об этом поступило от жены одного из пропавших.

Она рассказала, что её муж с напарником не вышли с водного маршрута. По словам бывших с ними туристов, у них сломался катамаран.

«Сейчас пропавшие, возможно, идут пешком. Фактически, когда они выйдут — неизвестно. Средств связи у них нет, их состояние, имеются ли запасы продовольствия — не известно», — отметили в агентстве.

В связи с этим спасатели напомнили о необходимости регистрировать маршрут. Это позволит спасателям быстро среагировать, если туристическая группа не вышла на связь в назначенный срок.

Напомним, в республике также продолжаются поиски пропавшего в июле самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту. Как сообщало ИА REGNUM, родственники членов экипажа объявили награду тем, кто найдёт их.

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