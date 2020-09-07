Дакар, , 10:09 — REGNUM Президент Сенегала Маки Салл активировал план экстренной помощи населению после семичасового ливня, вызвавшего массовые наводнения. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Министр водных ресурсов страны Серин Мбайе Тиам заявил в интервью корреспонденту национального телевидения, что за один день выпало больше осадков, чем обычно выпадает в стране за три месяца сезона дождей.

«Это исключительное количество осадков. Мы зафиксировали 124 миллиметра осадков. Это совокупное количество осадков, которое выпадает в течение всего сезона дождей с июля по сентябрь», — сказал Тиам.

По меньшей мере один человек пропал без вести из-за наводнений в Центральном районе Каолака, сообщил мэр города Ндиафатте Айссату Ндиайе.

По прогнозам сенегальского метеорологического агентства ANACIM, на большей части территории страны снова ожидаются грозы и ливни.

На прошлой неделе в Сахельских регионах Западной и Центральной Африки, включая Нигер, Нигерию, Чад и Камерун, были зафиксированы сильные дожди, которые привели к разрушительным наводнениям, унесшим жизни десятков человек, а тысячи других были вынуждены покинуть свои дома.