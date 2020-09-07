Омск, , 10:03 — REGNUM В Горьковском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в региональном УМВД.

По данным ведомства, жительница деревни Северной сообщила полицейским о гибели своей собаки. Прибывшие на место правоохранители установили, что женщина, вернувшись с мужем и 12-летним ребёнком домой, обнаружила собаку повешенной на верёвке в хозяйственной постройке.

Сельчанка рассказала, что недавно у неё был конфликт с соседкой, так как собака отвязалась, забежала в соседний двор и загрызла несколько куриц. Женщина пообещала, что будет лучше привязывать животное.

Полицейские опросили 48-летнюю соседку заявительницы. Выяснилось, что она застала соседскую дворнягу у себя во дворе, поймала её за оборванную верёвку, отнесла обратно к соседям и задушила.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Ставрополья заподозрили в жестоком обращении с собакой, которая, по его словам, задушила его домашнюю птицу.

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