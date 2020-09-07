Брянск, , 10:05 — REGNUM Массовая драка футбольных фанатов в Брянске попала на видео. Столкнулись болельщики команды «Спартак-2» (Москва) и брянского «Динамо», сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Потасовка произошла вечером 5 сентября на улике Дуки в Советском районе Брянска. Драка длилась не долго, к месту стычки оперативно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, участники успели разбежаться. По данным пресс-службе регионального УМВД, с телесными повреждениями в медицинские учреждения никто не обращался, заявлений от пострадавших не поступало.

«Рядом с местом инцидента был обнаружен и доставлен в медучреждение житель Московского региона в состоянии сильной алкогольной интоксикации без телесных повреждений», — уточнили в полиции.

Проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта.