Рига, , 10:05 — REGNUM В Риге на перерабатывающем рыбу предприятии Karavela произошла утечка аммиака. Об этом 7 сентября рассказал член правления предприятия Андрис Бите, его слова приводит агентство LETA.

По словам члена правления, утечка аммиака произошла вечером 6 сентября, когда на предприятии проводились плановые работы по ремонту.

Также Бите уточнил, что в воздух попало примерно 50 кг аммиака в газообразном состоянии. По его мнению, такое количество данного вещества не представляет опасности для людей.

Как сообщало ИА REGNUM, на фармацевтическом заводе Sandoz в итальянском Роверето в среду, 2 сентября, произошла утечка химического вещества.