Сочи, Краснодарский край, , 10:00 — REGNUM Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский возглавил городской штаб по поиску пропавшей группы туристов, сообщили 7 сентября в пресс-службе администрации города. Штаб развернули в администрации поселка Красная Поляна, в его состав вошли службы спасения, представители администрации Сочи и городских экстренных служб.

«Все городские службы, подразделение МКУ «Служба спасения Сочи» дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с «Кубань-СПАС», ЮРПСО МЧС и полицией, расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших, при необходимости обеспечим их транспортировку в Сочи», — заявил мэр Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в горах в районе Сочи пропали 11 человек, в том числе восемь детей в возрасте от девяти до 16 лет, воспитанники одной из спортивных школ Тверской области. Известно, что группа вышла из села Эстосадок к озеру, которое находится в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне Роза Хутор. Ведутся активные поиски туристов, 7 сентября планируется привлечение конно-кинологического расчета, а также вылет вертолета МИ-8.

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