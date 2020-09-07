Иркутск, , 09:55 — REGNUM За прошедшие выходные (5 — 6 сентября) количество тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае значительно сократилось (их сделали 1871 и 787 соответственно), хотя ещё месяц назад были дни, когда на коронавирус ежедневно тестировали тировали более 4000 человек. И это несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе продолжает оставаться достаточно напряженной.

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Как следует из данных оперативного штаба региона, по-прежнему наблюдается рост больных внебольничной пневмонией (3514 пациентов, плюс 94 человека за выходные дни) и ОРВИ (3624 пациентов, плюс 15 человек за выходные дни). Тяжелобольных — 124 (плюс восемь пациентов за выходные дни), на аппарате ИВЛ — 42 (плюс девять пациентов за выходные дни).

За весь период скончались 366 человек, из них 10 пациентов — только за последние выходные дни. Выписанных по выздоровлению — 10 859 человек. Всего в крае выявили 12 156 носителей SARS-CoV-2 (плюс 62 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, а число больных пневмонией растёт, власти региона вновь приняли решение о некотором послаблении карантинных ограничений, открыв кинотеатры. На утро 5 сентября, в крае был отмечен существенный рост пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ — 40 (+7 пациентов за последние сутки).

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