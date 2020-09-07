Сакраменто, США, , 09:57 — REGNUM Общая площадь природного пожара, который бушует в округе Сан-Диего, расположенного на юге штата Калифорния, увеличилась почти в двое и почти достигла 4 тыс. га. Об этом 7 сентября сообщает пожарная служба штата на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось, что 2100 гектаров охвачено лесным пожаром в округе Сан-Диего в американском штате Калифорния.

«Площадь пожара составляет 9 850 акров (примерно 3 986 гектаров — ред), он локализован на 1%», — говорится в сообщении.

Также известно, что природный пожар начался 5 сентября и им уже затронуто свыше 14,5 тыс. га. Огонь по причине жаркой и сухой погоды в штате быстро распространяется.

Кроме того, пламя бушует в национальном заповеднике Сьерра, расположенного в центральной части Калифорнии. При этом не менее 150 человек были окружены огнем и их нужно было эвакуировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти округах американского штата Калифорния из-за лесных пожаров принял губернатор штата Гэвин Ньюсом.