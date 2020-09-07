Сусс, , 09:50 — REGNUM Полиция Туниса застрелила трех боевиков после того, как они, предположительно, напали на двух полицейских в городе Сусс, в воскресенье, 6 сентября. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

«Террористы ранили холодным оружием двух полицейских в районе Эль-Кантауи в Суссе. Один из них скончался. Полиция преследовала террористов и ликвидировала их», — сказал представитель Национальной гвардии Туниса Хуссем Джебли.

По данным МВД, подозреваемые использовали автомобиль для тарана полицейских.

«Силы безопасности окружили террористов и вступили в перестрелку с ними, убив троих», — говорится в заявлении министерства.

По информации репортеров, пять лет назад боевик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелил 39 иностранцев на пляже в Суссе, что спровоцировало массовый отток туристов и нанесло серьезный ущерб экономике Туниса.

С тех пор в стране ввели более эффективные меры по предотвращению нападений и реагированию на них, сообщили иностранные дипломаты. Однако «спящие» ячейки по-прежнему представляют реальную угрозу для страны, особенно с возвращением боевиков из Сирии, Ирака и Ливии.

Последний серьезный теракт в Тунисе произошел в марте, когда двое террористов на мотоцикле подорвали себя у здания посольства США в Тунисе, убив полицейского и ранив еще нескольких человек.