Брянск, , 09:48 — REGNUM Двое подростков с горящей веткой в руках попали в объективы видеокамер у Вечного огня в Володарском районе Брянска. Полиция выяснила личности школьников и что они сжигали у мемориала, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Видеролик с подростками в сквере имени Ленина появился в ряде СМИ и социальных сетях. Некоторые комментаторы утверждали, что дети у Вечного огня сожгли цветы. В полиции проверили записи камер видеонаблюдения и установили, что вечером 4 сентября к мемориалу подошли двое подростков. Один из них принёс с собой ветку и поджёг её от огня, что и было запечатлено в видеролике. Личности школьников установлены, это жители Володарского района 11 и 12 лет.

Мемориал и Вечный огонь не повреждены. С несовершеннолетними и их родителями проведут профилактическую работу.